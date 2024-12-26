Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Две ракеты ВСУ сбили над Курской областью

Две ракеты ВСУ сбили над Курской областью

Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ, погибших и пострадавших нет
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.


В ведомстве добавили, что обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье в Железногорском районе.

Ранее командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительный рубеж в районе населённого пункта Черкасское Поречное.

Читайте также:

ВС РФ, предварительно, впервые сбили F-16 в Запорожской области

Боевики ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА

Украинские беспилотники атаковали брянскую НПС «Десна» «Транснефть – Дружба»
#регион
#всу
#вс рф
#курская область
#ракета
#сво
«Не пытается»: в США рассказали о настоящем отношении Запада к России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Запад не скрывает своих нападок на Россию
26 декабря 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Западные государства в настоящее время даже не пытаются скрывать своих нападок на РФ, рассказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет», — прокомментировал собеседник.
Джонсон подчеркнул, что насилие над обычными людьми ради политики — это сегодняшние реалии Украины.

Вместе с тем аналитик опасается, что Запад и США, в частности, не воспринимают всерьез российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поэтому пересекают красные линии с легкомыслием.

Перед этим в Госдуме высказались о предложении Франции по Украине.

Читайте также:

Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

Боевики ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА

Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
#мир
#россия
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воевавший в рядах ВСУ лидер группы «Бумбокс» Хлывнюк отправится в тур по миру
26 декабря 2024, 17:23

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который воюет в рядах ВСУ собрался отправиться в концертный тур по миру. На афишу музыкального коллектива обратил внимание украинский блогер Анатолий Шарий.
«Хлывнюк уже отвоевался, в форме пофотографировался, заманил на фронт изрядное количество простофиль и отправляется в тур по миру. Мюнхен, Тель-Авив, Осло…», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

Группа планирует отправиться в тур в следующем году.

Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни СВО. Его следующим шагом стала работа в батальоне тактико-оперативного реагирования патрульным полицейским. В марте 2022 года музыкант попал под минометный обстрел и был ранен. После выздоровления он вернулся к службе.

Читайте также:

Российские и украинские знаменитости, погибшие на СВО

Профессора Василенко в Киеве уволят из вуза после слов о «голодных украинках»

Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
#работа
#музыкант
#telegram
#сво
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Профессора Василенко в Киеве уволят из вуза после слов о «голодных украинках»
26 декабря 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Vadven

Профессора Киевского национального Университета Никиту Василенко уволят за слова про «голодных украинок». Как пишет издание «Страна.uа», ученый совет уже проголосовал за упомянутое решение, теперь его должны утвердить в комиссии по этике.
Перед этим профессор сказал, что западные миротворцы могут «решить демографическую проблему» Украины. По его словам, в республику прибудут «минимум 40 тыс. мужиков с деньгами», выросшие на «харчах» Европы, не пройдя фронтовое испытание, что «обязательно заинтересует украинских женщин».

Ранее сообщалось, как журналистка с Украины Диана Панченко осадила экс-дипломата США в РФ Майкла Макфола за критику российской стороны. Речь шла о рождественском перемирии.

Читайте также:

Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

Аксенов назвал слова Зеленского о невозможности вернуть Крым неизбежностью

Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
#мир
#украина
#киев
#вузы
#война
#сво
#увольнение
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ, предварительно, впервые сбили F-16 в Запорожской области
ВС РФ впервые сбили F-16 при запуске ракет Storm Shadow в Запорожской области
26 декабря 2024, 16:56

Фото: iStock/KuntalSaha

ВС РФ, предварительно, впервые сбили истребитель F-16 в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщил военный волонтер Роман Алехин.
«F-16 минус один! Говорят, что в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории. Хорошая новость к Новому году. Ждем еще позитивных новостей от наших бойцов», — написал Алехин в своем Telegram-канале.

Телеведущий Владимир Соловьев также написал в своем Telegram-канале, что некоторые мониторинговые каналы сообщают, что во время масштабной ракетной атаки на регионы России силами ПВО Запорожской области был сбит вражеский самолёт F-16.

При этом военный корреспондент Борис Рожин призвал дождаться официального подтверждения данной информации. Он отметил, что если это действительно произошло, то событие станет знаковым. При этом Рожин добавил, что ВС РФ уже уничтожали F-16 на земле.

Минобороны информацию об уничтожении F-16 в Запорожской области не подтверждало.

Читайте также:

Российские войска получили новые истребители Су-34 и Су-57

«Воздушные хулиганы»: генерал рассказал о странных действиях западных летчиков

ВС РФ сбили самолет МиГ-29 и 519 украинских БПЛА
#самолет
#регионы
#telegram
#вс рф
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
Спецназ «Ахмат»: украинские военные окопались в Курской области
26 декабря 2024, 16:51

Фото: iStock/zabelin

Командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительный рубеж в районе населённого пункта Черкасское Поречное в Курской области.
По словам военного, которые приводит телеграм-канал «RT на русском», при помощи дронов группа обнаружила несколько узлов связи противника, склады с боекомплектами, а также точки взлёта и посадки украинских беспилотников.

Командир группы «Варвар» добавил, что удалось взорвать склад с горюче-смазочными материалами — на него направили FPV-дрон с термобарическим снарядом.

Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали населённый пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области.

Читайте также:

Аксенов назвал слова Зеленского о невозможности вернуть Крым неизбежностью

Украинские беспилотники атаковали брянскую НПС «Десна» «Транснефть – Дружба»

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
#склад
#военные
#дрон
#всу
#курская область
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Боевики ВСУ атаковали с помощью БПЛА Каменку-Днепровскую в Запорожской области
26 декабря 2024, 16:42

Фото: istockphoto/NiseriN

Населенный пункт Каменка-Днепровская запорожского направления атакован со стороны ВСУ при помощи дронов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на окружную администрацию.
«Один дрон упал в центре города, еще один — во дворе многоквартирного дома, также находящегося в центре. Поступили данные о повреждении одного транспортного средства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны еще летают над Каменкой-Днепровской, опасность ударов сохранена.

Перед этим стало известно, что боевики ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово Донецкой народной республики.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса на протяжении восьми лет.

Читайте также:

Украинские беспилотники атаковали брянскую НПС «Десна» «Транснефть — Дружба»

Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
#мир
#россия
#запорожская область
#украина
#война
#сво
#всу
#бпла
#атака
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аксенов назвал слова Зеленского о невозможности вернуть Крым неизбежностью
26 декабря 2024, 16:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым и Донбасс согласием с неизбежностью. Об этом он заявил в эфире телеканала «Крым 24».
Ранее в интервью французской газете Le Parisien глава киевского режима сказал, что Украина не располагает достаточными силами для того, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Он также добавил, что Киеву остаётся рассчитывать только на дипломатическое давление на Россию со стороны международного сообщества.

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — заявил Аксенов.

Однако он отметил, что Украина все-равно попытается «нагадить» и осуществить попытки атаки на регион.

Читайте также:

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом

Зеленский: Украина не располагает ресурсами для того, чтобы вернуть Крым и Донбасс

Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России
#военные
#украина
#бпла
#контроль
#крым
#регион
#интервью
#оон
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Татарстана сделает подарок сыну бойца СВО
Минниханов подарит сыну бойца СВО игрушечные автомат и бронежилет
26 декабря 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Zeffss1

Игрушечные автомат с бронежилетом подарит сыну бойца спецоперации глава Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Уточняется, что чиновник общался с детьми в рамках новогоднего мероприятия, дав соответствующее обещание одному из мальчиков. Ребенок рассказал о своем желании навестить папу.

«Чтобы я на каникулы к нему поехал», — сказал сын военного.

«Будет у тебя автомат и бронежилет», — ответил ему Минниханов.
Перед этим сообщалось, что подмосковные школьники окунулись в атмосферу советского нового года. Мероприятие состоялось в Кашире.

Кроме того, специалист рассказала о наименее опасном алкогольном напитке для россиян.

Читайте также:

Глава Минюста Чуйченко исполнит новогоднюю мечту мальчика из Подмосковья

Названы самые посещаемые катки с искусственным покрытием за декабрь

Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы почты на каникулах
#мир
#россия
#татарстан
#дети
#сво
#новый год
#подарки
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лицемерные лягушатники»: в Госдуме указали на двуличие Франции
Депутат Госдумы Хамитов посчитал двуличным предложение Франции по Украине
26 декабря 2024, 15:45

Фото: istockphoto/ANGHI

Предложение Парижа по Украине говорит о двуличии и лицемерии Европы и Запада, и стало очередным тому доказательством. Об этом журналистам РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.
«Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада…» — сказал парламентарий.
Собеседник подчеркнул, что европейские деятели такими действиями могут заслужить звание «лицемерные лягушатники». Сами же они называют себя «представители европейской цивилизации», указал депутат.

Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров рассказывал о том, что Франция предлагала России переговоры без участия Украины, используя закрытые каналы.

Ранее сообщалось, к чему все больше стремятся украинцы.

Читайте также:

На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России

Названа главная причина конфликта на Украине

Лавров оценил легитимность Верховной рады для переговоров с РФ
#мир
#россия
#франция
#госдума
#украина
#война
#сво
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате