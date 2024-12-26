Две ракеты ВСУ сбили над Курской областью

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Две украинские ракеты были сбиты над Курской областью, погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.
В ведомстве добавили, что обломки сбитых ракет повредили постройки в селе Разветье в Железногорском районе.
Ранее командир группы «Варвар» спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительный рубеж в районе населённого пункта Черкасское Поречное.
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Анастасия Ларина