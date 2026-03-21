Две женщины погибли под обстрелом ВСУ

21 марта 2026, 16:46

Гладков: две женщины погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.