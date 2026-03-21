Две женщины погибли под обстрелом ВСУ
Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, трагедия произошла в селе Смородино Грайворонского округа. Украинские боевики нанесли удар по социальному объекту. Предварительно, жертвами атаки стали женщины, еще одна находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу.
Здание полностью разрушено, также огнем уничтожен объект торговли. Под завалами могут находиться люди, разбор конструкций затруднен из-за высокой активности вражеских дронов. Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших.
Ранее сообщалось, что двое строителей пострадали при атаке ВСУ на НПЗ в Уфе.
