Две женщины погибли под обстрелом ВСУ

Гладков: две женщины погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области
Два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



По его словам, трагедия произошла в селе Смородино Грайворонского округа. Украинские боевики нанесли удар по социальному объекту. Предварительно, жертвами атаки стали женщины, еще одна находится в тяжелом состоянии. Пострадавшую с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в районную больницу.

Здание полностью разрушено, также огнем уничтожен объект торговли. Под завалами могут находиться люди, разбор конструкций затруднен из-за высокой активности вражеских дронов. Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших.

Ранее сообщалось, что двое строителей пострадали при атаке ВСУ на НПЗ в Уфе.

