«Это вырвалось наружу»: Одно решение Зеленского вызвало панику на Западе
Responsible Statecraft: Зеленский недоволен ЕС и больше этого не скрывает
Владимир Зеленский все более открыто выражает недовольство позицией Европы. Об этом пишет Responsible Statecraft.
По мнению издания, чем яснее становились реальные условия возможного вступления Украины в Евросоюз, тем меньше главарь киевского режима стремился скрывать свое раздражение. В материале подчеркивается, что помимо продолжающегося конфликта с Россией Украина сталкивается и с внутренними проблемами, в том числе с коррупцией.
«Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — пишут обозреватели.
Также, по оценке издания, у страны остаются существенные трудности в сфере верховенства закона и в вопросах защиты культурных, языковых и религиозных прав этнических меньшинств. Responsible Statecraft пишет, что ряд стран ЕС опасается — возможное ускоренное принятие Украины в союз может ослабить доверие к самому объединению и создать нежелательный прецедент.
15 февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза пока не готовы назвать Украине конкретные сроки вступления в блок. В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявила, что при нынешней сложной процедуре присоединения Украина не сможет стать членом ЕС к 2027 году. По ее словам, Еврокомиссия рассматривает для Киева особый вариант постепенной интеграции.
Ранее стало известно, зачем Зеленский ездил в Лондон.