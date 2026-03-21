Responsible Statecraft: Зеленский недоволен ЕС и больше этого не скрывает

Владимир Зеленский все более открыто выражает недовольство позицией Европы. Об этом пишет Responsible Statecraft.





По мнению издания, чем яснее становились реальные условия возможного вступления Украины в Евросоюз, тем меньше главарь киевского режима стремился скрывать свое раздражение. В материале подчеркивается, что помимо продолжающегося конфликта с Россией Украина сталкивается и с внутренними проблемами, в том числе с коррупцией.





«Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», — пишут обозреватели.