Двое юношей погибли в результате удара ВСУ по Белгородской области
Очередной удар ВСУ по Белгородской области привел к жертвам среди мирного населения. О последствиях украинской агрессии в соцсетях рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Под ударом оказался Волоконовский округ. Двое юношей в возрасте 18 и 15 лет двигались на мотоцикле в населенном пункте Волчья, когда беспилотник целенаправленно атаковал их транспортное средство.
«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте…», — написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким.Ранее стало известно об ударе ВСУ по Брянской области. Жертвой атаки стал местный житель.