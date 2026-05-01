Двое юношей погибли в результате удара ВСУ по Белгородской области

01 мая 2026, 00:40

Очередной удар ВСУ по Белгородской области привел к жертвам среди мирного населения. О последствиях украинской агрессии в соцсетях рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.





Под ударом оказался Волоконовский округ. Двое юношей в возрасте 18 и 15 лет двигались на мотоцикле в населенном пункте Волчья, когда беспилотник целенаправленно атаковал их транспортное средство.



«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте…», — написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким.