Житель Брянской области погиб в результате атаки ВСУ

30 апреля 2026, 23:45

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области. В результате атаки смертельные ранения получил местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.





Погибший передвигался на автомобиле в хуторе Чаков Погарского района, когда в его транспортное средство влетел дрон-камикадзе. Кроме того, пострадал пассажир, находившийся в салоне машины, ему понадобилась медицинская помощь.



«В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, водитель автомобиля погиб. Осколочные ранения получил пассажир», — написал Богомаз в Телеграм-канале.