В Киевской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры из-за ПВО

Фото: iStock/e-crow
В Киевской области в результате работы систем ПВО были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).
По данным администрации, повреждения получила линия электросетей. На данный момент оперативные службы устраняют последствия повреждений.
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ
Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину
Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Украинский военный рассказал о неразберихе в офицерском составе ВСУ
Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал идею отправки военных на Украину
Нардеп Украины Дубинский сообщил в ЕС и ЕК о пытках в лагере СБУ в Киеве
Екатерина Коршунова