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Российский боец штурмового подразделения на велосипеде провёл в атаку БМП через минное поле в зоне спецоперации. Об этом сообщает Shot.
Издание публикует видео, на котором видно, как штурмовик едет на велосипеде по минному полю, а за ним следует БМП. Он знал, как обойти мины, и провел за собой штурмовой отряд к позициям противника для дальнейшего выполнения боевой задачи.
Место проведения операции, как и позывной бойца-велосипедиста, не уточняются.
Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.
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Место проведения операции, как и позывной бойца-велосипедиста, не уточняются.
Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения. Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины.
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Элина Позднякова