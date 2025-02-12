Двух мобилизованных освободили псевдополицейские в Черниговской области Украины

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Двое мужчин представились полицейскими, остановив автобус для освобождения двух мобилизованных на Украине. Как уточнили в Нацполиции, все произошло в Черниговской области.
«Двое фигурантов «подрезали» автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших», — говорится в сообщении ведомства.По данным правоохранителей, мужчинам заплатили по пять тысяч долларов.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Сотрудники военкоматов проводят в буквальном смысле насильственный призыв.
Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба высказался о российской армии.
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