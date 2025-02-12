Трамп заявил о длинном телефонном разговоре с Путиным

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Американский президент Дональд Трамп заявил о длинном телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Уточняется, что главы государств поговорили об Украине, Ближнем Востоке, а также обсудили тему энергетики и другие вопросы.
Ранее о разговоре Путина и Трампа «в среду утром» сообщали журналисты телеканала CNN.
Перед этим стало известно, кто готов защищать Украину в случае повторного конфликта.
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Ранее о разговоре Путина и Трампа «в среду утром» сообщали журналисты телеканала CNN.
«Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром», — говорилось в посте одного из журналистов.Президент США Дональд Трамп заявлял во время предвыборной гонки, что сможет остановить конфликт «за сутки». Позже республиканец делал несколько заявлений о том, что имеется «прогресс» в решении конфликта.
Перед этим стало известно, кто готов защищать Украину в случае повторного конфликта.
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Никита Кротов