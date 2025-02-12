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Эстония готова защищать Украину в случае конфликта, заявили в МИД страны

Цахкна: Эстония готова защищать Украину при повторении конфликта
Фото: istockphoto/diegograndi

Фото: istockphoto/diegograndi

Эстония готова встать на защиту Украины при повторении конфликта в будущем. Об этом заявил глава эстонского МИДа Маркус Цахкна.
«Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент — прим. ред.) в соответствии с эстонским законодательством», — сказал министр в беседе с журналистами ERR, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник подчеркнул, что его страна также «обязательно должна быть за столом переговоров».



Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года. Тогда украинские боевики усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.

Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».

Перед этим сообщалось, что хочет создать Владимир Зеленский.

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#новости
Двух мобилизованных освободили псевдополицейские в Черниговской области Украины
12 февраля 2025, 20:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Двое мужчин представились полицейскими, остановив автобус для освобождения двух мобилизованных на Украине. Как уточнили в Нацполиции, все произошло в Черниговской области.
«Двое фигурантов «подрезали» автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападавших», — говорится в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, мужчинам заплатили по пять тысяч долларов.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Сотрудники военкоматов проводят в буквальном смысле насильственный призыв.

Ранее бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба высказался о российской армии.

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Трамп заявил о длинном телефонном разговоре с Путиным
12 февраля 2025, 20:27

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп заявил о длинном телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Уточняется, что главы государств поговорили об Украине, Ближнем Востоке, а также обсудили тему энергетики и другие вопросы.

Ранее о разговоре Путина и Трампа «в среду утром» сообщали журналисты телеканала CNN.

«Мне сообщили, что президент Трамп провел звонок с российским президентом Путиным этим утром», — говорилось в посте одного из журналистов.
Президент США Дональд Трамп заявлял во время предвыборной гонки, что сможет остановить конфликт «за сутки». Позже республиканец делал несколько заявлений о том, что имеется «прогресс» в решении конфликта.

Перед этим стало известно, кто готов защищать Украину в случае повторного конфликта.

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Зеленский заявил о желании создать украинское НАТО
Зеленский: Украина должна создать собственное НАТО
12 февраля 2025, 20:02

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина должна создать собственный аналог Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.
«Мы должны удвоить ее [армию Украины]. Удвоить. Быть на том же уровне, что и российская армия», — пояснил предводитель киевского режима.

По его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить Украине безопасность, которая не будет зависеть от РФ. В качестве примера подобных гарантий Зеленский предложил усилить ВСУ тяжелой техникой и системами противовоздушной обороны в необходимом количестве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Госдуме оценили слова Хегсета об украинских границах
Слуцкий: слова Хегсета про Украину станут «холодным душем» для Зеленского
12 февраля 2025, 19:55

Фото: istockphoto/ANGHI

Слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что возвращение Украины к границам 2014 года нереалистично, станут «холодным душем» для Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Заявления главы Пентагона могут стать холодным душем для Зеленского. Его оценки ситуации на поле боя, в том числе невозможности возврата к границам 2014 года (не говоря уже о границах 1991 года) и призрачных перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны», — сказал парламентарий.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что в украинском конфликте наступил критический этап. Он также заявил о том, что боевые действия должны закончиться.

Ранее в МИД РФ сделали заявление об Украине.

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Захарова заявила о списании Западом Украины в утиль
Захарова: на киевский режим больше не делают ставок, Украину списали в утиль
12 февраля 2025, 19:50

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Запад использовал Украину и списал ее в утиль. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат вспомнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что если Россия соберется напасть на Альянс, то проиграет. По мнению Захаровой, соответствующее заявление говорит о том, что «украинский проект» Запада уже проиграл.

Теперь акценты смещаются и на киевский режим западные страны больше ставку не делают, так как списали его в утиль, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что еще один важный акцент делается на необходимости «переводить стрелки» на политиков Европейского союза.

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