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Эстония готова встать на защиту Украины при повторении конфликта в будущем. Об этом заявил глава эстонского МИДа Маркус Цахкна.
«Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент — прим. ред.) в соответствии с эстонским законодательством», — сказал министр в беседе с журналистами ERR, отвечая на соответствующий вопрос.Собеседник подчеркнул, что его страна также «обязательно должна быть за столом переговоров».
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля 2022 года. Тогда украинские боевики усилили обстрелы мирных граждан Донбасса.
Западные СМИ назвали миротворческую миссию России «вторжением».
Перед этим сообщалось, что хочет создать Владимир Зеленский.
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