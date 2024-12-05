Двух мужчин задержали в Белоруссии за финансирование ВСУ

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Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) Белоруссии задержали двух жителей Могилева по подозрению в финансировании Вооруженных сил Украины и экстремистских организаций, связанных с эмигрантами из Белоруссии.
Операция была проведена при поддержке бойцов спецназа «Рысь», сообщается в Telegram-канале пресс-службы внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии.
В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, а также значительная сумма денег — 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.
По данным внутренних войск МВД, техника использовалась для осуществления незаконной деятельности. Расследование продолжается, а материалы, включая видеозаписи задержания, опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.
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В ходе обысков у задержанных изъяты мобильные устройства, компьютерная техника, а также значительная сумма денег — 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.
По данным внутренних войск МВД, техника использовалась для осуществления незаконной деятельности. Расследование продолжается, а материалы, включая видеозаписи задержания, опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.
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Мария Моисеева