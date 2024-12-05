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В результате обстрела Новой Каховки пострадал ребенок 2009 года рождения. Его с осколочными ранениями ног доставили в Каховскую центральную районную больницу.
Обстрел произошел около 23:00, сообщили ТАСС представители администрации Херсонской области.
Снаряды также повредили фасад, кровлю и оконные рамы многоквартирного жилого дома. Местные власти уточняют детали инцидента. Обстановка в регионе остается напряженной.
Губернатор Вячеслав Гладков также писал в своем Telegram-канале, что при очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. Мужчина из города Шебекино получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.
Некоторое время назад сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о сроках завершения спецоперации.
Ранее «Радио 1» передавало слова представителя России при ООН Василия Небензя о том, что единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей.
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Снаряды также повредили фасад, кровлю и оконные рамы многоквартирного жилого дома. Местные власти уточняют детали инцидента. Обстановка в регионе остается напряженной.
Губернатор Вячеслав Гладков также писал в своем Telegram-канале, что при очередном обстреле Белгородской области со стороны украинских военных пострадал мирный житель. Мужчина из города Шебекино получил минно-взрывную травму и осколочное ранение спины.
Некоторое время назад сообщалось, что Рамзан Кадыров рассказал о сроках завершения спецоперации.
Ранее «Радио 1» передавало слова представителя России при ООН Василия Небензя о том, что единственная угроза украинским детям исходит от киевских властей.
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Мария Моисеева