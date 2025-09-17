Двухлетнюю россиянку внесли в базу «Миротворца»* за выезд в ЛНР
Двухлетняя девочка из России оказалась в базе «Миротворца»*. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные украинского сайта.
Из них следует, что гражданка РФ по имени Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, «сознательно нарушила государственную границу» республики. В частности, она со своими родителями несколько раз посещала ЛНР. Маленькую россиянку внесли в списки в минувший вторник, 16 сентября.
Стоит отметить, что это далеко не редкая практика, когда данные детей из РФ заносят в базу «Миротворца»*. Всего три дня назад сообщалось, что в нее попала шестилетняя девочка, «сознательно нарушившая границу». Однако чаще всего в списках оказываются артисты, политики и другие медийные личности.
*Признан экстремистским и запрещен в РФ
