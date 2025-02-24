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Джонсон оценил предложение США по минералам Украины

Экс-премьер Джонсон посчитал предложение США по минералам Украины «аферой»
Фото: istockphoto/STILLFX

Фото: istockphoto/STILLFX

Предложение США по украинским минералам не более чем «афера», пишут украинские СМИ, цитируя слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
«Я не могу это воспринять. Это афера касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», — сказал Джонсон.

По мнению политика, нынешний американский курс «противоречит» тому, который был направлен на поддержку Киева.

После начала российской спецоперации на Украине, страны Запада и Евросоюза стали оказывать киевскому режиму всяческую поддержку. С приходом к власти президента США Дональда Трампа, американская сторона стала четко намекать Украине на то, что Киеву пора платить по счетам.

Ранее сообщалось, какую сущность увидел Трамп во Владимире Зеленском.

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Путин: власть на Украине нужно давать тем людям, которым будет доверять народ
24 февраля 2025, 23:16

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Презиент России Владимир Путин заявил, что к власти на Украине нужно подпускать тех людей, которым будет доверять народ. Об этом глава государства сказал в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«С точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергичнее и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины», — сказал Путин автору программы Павлу Зарубину.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о судьбе российских замороженных активов. По словам главы республики, их конфискация не представляется возможной, так как подобные действия будут противоречить международному праву.

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Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий
Трамп: возврат Украине утраченных территорий — непростая задача
24 февраля 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Diy13

Возврат Украине утраченных ею территорий — «непростая задача», однако этот вопрос подлежит обсуждению, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Вернуть утраченные территории — это непростая задача. Возможно, удастся что-то вернуть, но это сложный процесс. Этот вопрос станет частью переговоров. Будем смотреть, как это может быть реализовано», — ответил республиканец.
После госпереворота на Украине в 2013 году, получившего название «Евромайдан», стать российским регионом захотели жители крымского полуострова. Затем, в 2015 году, в состав России вошел Севастополь, а в 2022 году субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Вхождение указанных территорий в состав Российской Федерации произошло в результате референдумов.

Ранее стало известно, когда может закончиться спецоперация на Украине.

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Трамп сделал заявление о России
Трамп: у России есть интересующие США товары
24 февраля 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

У России имеется множество интересующих США товаров, включая редкоземельные ресурсы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«Да, мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна - самая большая по площади», — сказал хозяин Белого дома.
Он резюмировал, что первым пунктом переговоров является прекращение боевых действий на Украине.

Республиканцы под руководством Дональда Трампа пришли к власти 20 января 2025 года. Одним из главных обещаний заокеанского лидера стало завершение украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, как Трамп воспринимает Украину.

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Макрон высказался о замороженных активах России
Макрон: изъять замороженные активы РФ нельзя, это противоречит праву
24 февраля 2025, 22:25

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Конфискация замороженных российских активов не представляется возможной, поскольку она противоречит международному праву. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву», — произнес французский лидер.

Макрон добавил, что вопрос замороженных активов РФ должен стать частью переговорного процесса по Украине.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что на восстановление республики понадобится 500 миллиардов евро. Политик подчеркивал, что первичным источником финансирования для этого станут российские активы.

Перед этим сообщалось, что возмутило пользователей сети, и как с этим связана Украина.

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Трамп оценил возможность своего приезда в Москву 9 мая
Трамп: 9 мая — слишком ранний срок для поездки в Москву
24 февраля 2025, 22:08

Парад Победы (Фото РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Американский президент Дональд Трамп считает, что 9 мая — это слишком рано для его приезда в Москву, пишет агентство Reuters.
По информации журналистов, республиканец желает посетить РФ «в подходящее время».

Ранее Дональд Трамп опровергал данные французского издания Le Point о готовящейся поездке в Москву в честь 80-летия Великой Победы.

«Нет, я не поеду», — говорил нынешний хозяин Белого дома.

Перед этим политик сделал предположение о том, что российская спецоперация на Украине может завершиться уже в ближайшие недели.

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — говорил президент США журналистам.
Он отмечал, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам поможет американской стороне вернуть вложенные в республику средства.

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