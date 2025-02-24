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Предложение США по украинским минералам не более чем «афера», пишут украинские СМИ, цитируя слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
«Я не могу это воспринять. Это афера касательно минеральных ресурсов. Ни одной копейки не должно пойти на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной. Здесь очень большая цена вопроса», — сказал Джонсон.
По мнению политика, нынешний американский курс «противоречит» тому, который был направлен на поддержку Киева.
После начала российской спецоперации на Украине, страны Запада и Евросоюза стали оказывать киевскому режиму всяческую поддержку. С приходом к власти президента США Дональда Трампа, американская сторона стала четко намекать Украине на то, что Киеву пора платить по счетам.
Ранее сообщалось, какую сущность увидел Трамп во Владимире Зеленском.
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Никита Кротов