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«Пришлось сигналить»: Трамп не вышел к Макрону, когда тот приехал в Белый дом

Трамп не стал встречать Макрона, когда тот приехал в Белый дом
Фото: istockphoto/lucky-photographer

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский президент Дональд Трамп не стал встречать своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона, когда тот приехал в Белый дом. Видео журналисты опубликовали в социальных сетях.
На нем видно, что машина Макрона подъезжает ко входу, затем сигналит несколько раз, но Трамп не выходит. В итоге Макрон помахал рукой прессе и пошел внутрь. Произошедшее вызвало резонанс среди юзеров.

«Ледяной прием для Макрона», «Трамп даже не счел нужным его встретить», «Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд», — отметили они.

«…Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — добавил в свою очередь журналист радиостанции RFI Дэвид Томпсон.

Что касается цели визита Макрона, он приехал в Вашингтон, чтобы убедить республиканца включить Европу в диалог по Украине. Схожие цели и у британского премьера Кира Стармера, который полетит в США на этой неделе.

Ранее стало известно, почему «Большая семерка» не может согласовать заявление по Украине.

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#новости
В Госдуме предложили допустить призывников к работе на оборонных заводах
24 февраля 2025, 18:02

Фото: istockphoto/ANGHI

Призывников предложили допускать к работе на оборонных заводах, пишет ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта. Уточняется, что его разработал глава комитета Госдумы по вопросам социальной политики Ярослав Нилов.
«Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу», — гласит пояснительная записка.
По утверждению парламентария, у многих предприятий дефицит кадров для исполнения гособоронзаказа в установленные сроки. Нилов резюмировал, что в условиях спецоперации не стоит сомневаться в необходимости наращивания гособоронзаказа.

Ранее стало известно, что шесть украинских беспилотников сбиты над регионами России.

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G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США, пишут СМИ
Bloomberg: США грозятся отозвать поддержку всего текста заявления G7 по Украине
24 февраля 2025, 17:45

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Страны «Большой семерки» не могут прийти к единогласию по общей позиции в заявлении по Украине из-за разногласий Вашингтона и европейских государств. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
«Группа семи» находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления», — сказано в материале.
По словам чиновника в американской администрации, представители «Большой семерки» намерены провести встречу, чтобы обсудить общую цель по преодолению украинского кризиса.

Ранее сообщалось, какое предложение не одобрили главы МИД Евросоюза.

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Политолог Гурьянова: Зеленскому дали понять, что за воровство придется отвечать
24 февраля 2025, 17:07

Фото: iStock/ValleraTo

Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, почему Владимир Зеленский вышел из себя на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на очевидцев раскрыло скандальные подробности встречи Владимира Зеленского с Бессентом. По данным газеты, во время обсуждения сделки по ресурсам Зеленский осмелился повысить голос и был сильно раздражен.

«Ближайшее окружение Зеленского начинает ругаться между собой, за власть. Зеленскому дали понять, что его подельникам в коридорах власти Украины придется отвечать за воровство, либо садиться в тюрьму. Он лично, по моим инсайдам, приказал проработать сохранение своих капиталов, заработанных на крови», — заявила Гурьянова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, глава киевского режима очень боится, что его счета, на которых лежат миллиарды долларов, перекроют. Оказывается его уже предупреждали о такой возможности в счет уплаты долгов.

Гурьянова также высказала сожаление, что Одесса не стала частью России, однако не исключила, что в будущем это все же произойдет.
Политолог добавила, что Зеленского заменят на управляемого Вашингтоном представителя украинской элиты, которым будет руководить человек Трампа.

«Мы наблюдаем сейчас за последними потугами мирового зла в лице Зеленского», — заключила она.

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Шесть украинских дронов сбили над российскими территориями
Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбито шесть украинских дронов
24 февраля 2025, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть украинских беспилотников сбили над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об Орловской, Белгородской и Курской областях.
«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — гласит сводка оборонного ведомства.
Ранее в МО РФ докладывали, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Тополи под Харьковом.

Перед этим «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

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#бпла
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Главы МИД ЕС не одобрили предложение Каллас о военной поддержке Киеву
Главы МИД ЕС не пришли к единогласию по новому предложению Каллас по Украине
24 февраля 2025, 16:24

Фото: istockphoto/butenkow

Главы МИД европейских государств не пришли к единогласию по новому предложению главного евродипломата Каи Каллас по поддержке Украины на текущий год. Глава европейской дипломатии лично признала это по итогам встречи с министрами.
«Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта», — прокомментировала Каллас.
Проект посвящен обеспечению Киева военной поддержкой от Европы на 2025 год, включая оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а также расширенную программу по подготовке ВСУ в Европе.

Сумма пакета помощи может составить до десяти миллиардов евро.

Накануне стало известно, что главы государств Евросоюза созовут экстренный саммит по украинскому конфликту.

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#украина
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#сво
#конфликт
#новости
#россия
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