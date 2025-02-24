«Пришлось сигналить»: Трамп не вышел к Макрону, когда тот приехал в Белый дом

Фото: istockphoto/lucky-photographer
Американский президент Дональд Трамп не стал встречать своего коллегу из Франции Эммануэля Макрона, когда тот приехал в Белый дом. Видео журналисты опубликовали в социальных сетях.
На нем видно, что машина Макрона подъезжает ко входу, затем сигналит несколько раз, но Трамп не выходит. В итоге Макрон помахал рукой прессе и пошел внутрь. Произошедшее вызвало резонанс среди юзеров.
Что касается цели визита Макрона, он приехал в Вашингтон, чтобы убедить республиканца включить Европу в диалог по Украине. Схожие цели и у британского премьера Кира Стармера, который полетит в США на этой неделе.
Ранее стало известно, почему «Большая семерка» не может согласовать заявление по Украине.
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«Ледяной прием для Макрона», «Трамп даже не счел нужным его встретить», «Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд», — отметили они.
«…Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — добавил в свою очередь журналист радиостанции RFI Дэвид Томпсон.
Что касается цели визита Макрона, он приехал в Вашингтон, чтобы убедить республиканца включить Европу в диалог по Украине. Схожие цели и у британского премьера Кира Стармера, который полетит в США на этой неделе.
Ранее стало известно, почему «Большая семерка» не может согласовать заявление по Украине.
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Никита Кротов