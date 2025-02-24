Главы МИД ЕС не одобрили предложение Каллас о военной поддержке Киеву

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Главы МИД европейских государств не пришли к единогласию по новому предложению главного евродипломата Каи Каллас по поддержке Украины на текущий год. Глава европейской дипломатии лично признала это по итогам встречи с министрами.
«Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта», — прокомментировала Каллас.Проект посвящен обеспечению Киева военной поддержкой от Европы на 2025 год, включая оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а также расширенную программу по подготовке ВСУ в Европе.
Сумма пакета помощи может составить до десяти миллиардов евро.
Накануне стало известно, что главы государств Евросоюза созовут экстренный саммит по украинскому конфликту.
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