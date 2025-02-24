Владимир Зеленский
Нынешняя американская администрация «узрела», что Владимиру Зеленскому не нужен мир. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил российский постпред в международной организации Василий Небензя.
«Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов», — произнес постпред РФ в ООН.Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп воспринимает Украину.
Полномочия Зеленского истекли в конце мая 2024 года. Сегодня Верховная рада не одобрила их продление. Однако, по словам одного из нардепов, легитимность главы киевского режима попытаются восстановить.
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