Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО начинает работу в социальной сети ВКонтакте

19 июня 2026, 15:24

ВКонтакте заработал Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО

Фото: пресс-служба Единого федерального медико-психологического чата поддержки КСВО

В социальной сети ВКонтакте заработал Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции.





С июня 2026 года бойцы СВО, ветераны боевых действий и их близкие, а также родственники погибших защитников Родины из любого уголка страны смогут получить помощь через специальное сообщество по ссылке. Услуги предоставляются бесплатно, анонимно, круглосуточно и без необходимости предоставления персональных данных.





«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Нам важно помочь каждому, кто испытывает тревогу, страх, стресс, эмоциональное напряжение или другие тяжелые состояния. Поддержка оказывается круглосуточно, независимо от региона проживания и часового пояса. Очень важно, что к нам можно обратиться анонимно — мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», — заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает. Мы не используем искусственный интеллект: наш чат — это живое общение заявителя со специалистом. В целях безопасности сегодня мы запустили сервис на российской платформе Вконтакте», — отметил координатор чата, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.