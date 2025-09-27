Российские войска установили контроль над тремя новыми населёнными пунктами в зоне СВО

27 сентября 2025, 12:36

Минобороны РФ сообщили, что взяли под контроль Дерилово, Майское и Степовое

Фото: Минобороны России (Telegram / @mod_russia)

Российские силы продвинулись на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, взяв под контроль три населённых пункта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, речь идёт о Дерилово и Майском на территории Донецкой народной республики, а также о Степовом в Днепропетровской области.