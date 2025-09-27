Российские войска установили контроль над тремя новыми населёнными пунктами в зоне СВО
Российские силы продвинулись на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции, взяв под контроль три населённых пункта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, речь идёт о Дерилово и Майском на территории Донецкой народной республики, а также о Степовом в Днепропетровской области.
По данным ведомства, в операциях по установлению контроля участвовали подразделения группировок «Восток», «Запад» и «Южной».
Между тем ранее появилась информация о возможных планах украинской стороны по проведению наступления в Крыму. Военный эксперт Андрей Клинцевич не исключил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять ограниченные действия на этом направлении. По его словам, несмотря на нехватку ресурсов для масштабной операции, ВСУ способны организовать акцию локального характера.
Читайте также: