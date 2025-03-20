ЕК выделила миллиард евро в кредит Украине

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Дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов. Об этом сказано в соответствующем заявлении ЕК.
«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», — гласит документ.Уточняется, что таким образом Киев получил в кредит от Брюсселя уже четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз (ЕС) обязался дать киевскому режиму около 18 миллиардов в рамках кредита «Группы семи» на 45 миллиардов.
Ранее стало известно, чему могут помешать антироссийские санкции.
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Никита Кротов