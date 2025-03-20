ЕК выделила миллиард евро в кредит Украине

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам. Ранее этот вопрос Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Однако сегодня утром Саратов и Энгельс подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время специальной военной операции, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.