Офицеры ВСУ пожаловались на состояние и мотивацию подчиненных солдат

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Офицеры ВСУ пожаловались, что их подчиненные мобилизованные солдаты — старые и больные люди, никогда не желающие отправляться на поле боя. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на источник в украинских войсках.
«Боевые офицеры жалуются, что призывники, набираемые системой (территориальных военкоматов), зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не мотивированы (к ведению боевых действий)», — сказано в материале.В публикации уточняют, что в среднем из 200 мобилизованных только «25 человек действительно хотят воевать». Как утверждает офицер, украинское командование вынуждено мотивировать солдат, говоря им, что вероятность погибнуть на поле боя не такая уж и большая.
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Алина Юрчак