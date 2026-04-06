Экс-депутат Рады назвал вероятность начала гражданской войны на Украине

06 апреля 2026, 19:18

Экс-нардеп Олейник: гражданская война на Украине может начаться в любой момент

Гражданская война на Украине может начаться в любой момент из-за раскола в обществе по вопросам мобилизации, религии и языка. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru.





По его словам, которые приводит издание, методы работы ТЦК достигли критической отметки, как и претензии граждан друг к другу, особенно к власти. Олейник отметил, что единой позиции в обществе на Украине практически нет.

«В обществе нагнетается такая обстановка, что нужна искра — и все вспыхнет. У одних есть претензии к ТЦК, у других — к коррупционерам. И Украина, к сожалению, будет переживать этап гражданской войны», — сказал он.