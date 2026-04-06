«Это факт»: кто мог передать ВСУ графитовые бомбы для ударов по ДНР
Графитовые боеприпасы, которые Киев применил для удара по энергообъектам в Донбассе, могли дать ВСУ США.
Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По словам аналитика, принцип действия данного оружия не отличается сложностью — разбрасываемые графитовые волокна выступают в роли проводников, вызывая короткие замыкания на высоковольтных линиях и выводя из строя трансформаторы подстанций.
«Не берусь судить, но то, что американцы могли дать их [ВСУ], — это факт, потому что они применяли такие бомбы еще в Югославии», — сказал собеседник.
Единственным способом борьбы с такими боеприпасами эксперт назвал уничтожение их носителей — беспилотников или баллистических ракет. Кроме того, для защиты трансформаторного оборудования требуется внедрение более мощных и быстродействующих систем защиты от перегрузок.
Ранее в штабе обороны ДНР заявили, что 5 апреля украинские подразделения атаковали энергообъекты региона с применением графитовых бомб, которые выбросили тонкие токопроводящие нити, спровоцировав замыкания в ЛЭП.