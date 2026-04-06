«Это факт»: кто мог передать ВСУ графитовые бомбы для ударов по ДНР

06 апреля 2026, 17:12

Военэксперт Сивков: США могли дать ВСУ графитовые бомбы для ударов по ДНР

Графитовые боеприпасы, которые Киев применил для удара по энергообъектам в Донбассе, могли дать ВСУ США.





Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. По словам аналитика, принцип действия данного оружия не отличается сложностью — разбрасываемые графитовые волокна выступают в роли проводников, вызывая короткие замыкания на высоковольтных линиях и выводя из строя трансформаторы подстанций.





«Не берусь судить, но то, что американцы могли дать их [ВСУ], — это факт, потому что они применяли такие бомбы еще в Югославии», — сказал собеседник.