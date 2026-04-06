«Мистер глаза СВО» погиб в зоне боевых действий — фото
Погибший в зоне СВО спецназовец с позывным Велес (Николай Шарапов) стал одним из символов спецоперации. Об этом в телеграм сообщил военкор Александр Коц.
Журналист отметил, что аудитория прозвала бойца «мистер глаза СВО». Все из-за его выразительного и редкого взгляда, обусловленного врождённой гетерохромией — разным цветом глаз.
Изображение лица Велеса в балаклаве на чёрном фоне, где особенно выделялись его необычные глаза, использовалось для обложки книги, написанной военнослужащим. О гибели Николая Шарапова стало известно 5 апреля.
Ранее сообщалось, кто мог передать ВСУ графитовые бомбы для ударов по ДНР.
