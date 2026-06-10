10 июня 2026, 12:40

Экс-депутат Рады Волошин: Зеленский обсуждал с Абрамовичем окончание конфликта

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Встреча Владимира Зеленского с российским бизнесменом Романом Абрамовичем указывает на готовность Киева к мирным переговорам. Так считает экс-депутат Верховной рады Украины Олег Волошин.





Напомним, Зеленский в интервью Sky News сообщил, что к нему на встречу в Киев приезжал Абрамович, который пытался выяснить, на что готова пойти Украина в вопросе мирных переговоров и в частности — в вопросе Донбасса, пишут argumenti.ru. По словам главы киевского режима, Абрамович сразу после завершения визита отправился к президенту РФ Владимиру Путину.



Сам же глава России в рамках ПМЭФ рассказал, что во второй половине мая в Киеве состоялась встреча Зеленского и известного российского предпринимателя. Этот человек передал Путину приглашение на Украину и просьбу о личной встрече. Однако российский лидер считает, что «сейчас встречаться — из пустого в порожнее перекладывать, это уже пройдено».



По мнению Волошина, у Зеленского есть огромное желание попытаться помириться с Москвой, а приглашение на встречу предпринимателя такого масштаба указывает, что Киев созрел до необходимости договариваться.





«Приглашая столь серьезную фигуру, Зеленский явно продемонстрировал, что войны до победного конца он не хочет. Более того, он ее опасается и спешит побыстрее ее закончить», — пояснил бывший украинский депутат в разговоре с Общественной Службой Новостей.