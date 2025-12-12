Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин обжаловал свой арест

12 декабря 2025, 18:38

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший глава Нижнекамска Рамиль Муллин, который был арестован по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий с рекрутскими выплатами, обжаловал решение суда о своем аресте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелинского горсуда.