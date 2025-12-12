Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин обжаловал свой арест
Бывший глава Нижнекамска Рамиль Муллин, который был арестован по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий с рекрутскими выплатами, обжаловал решение суда о своем аресте. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелинского горсуда.
Верховный суд Татарстана будет рассматривать ходатайство.
Рамиля Муллина обвиняют в мошенничестве с выплатами рекрутёрам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников для участия в СВО. На начальном этапе расследования, по информации следствия, сумма похищенных средств составила 30 миллионов рублей.
Ранее в Кремле призвали российских чиновников быть осторожными после заявлений Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: