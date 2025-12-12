Ушаков: выборы для Зеленского могут быть предлогом для прекращения огня

12 декабря 2025, 17:56

Юрий Ушков (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский может рассматривать проведение выборов на Украине в качестве повода для временного прекращения огня. Такой вариант не исключил помощник президента России Юрий Ушаков.





Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трам заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский согласился, однако призвал Штаты обеспечить их безопасность.





«Не исключено, что он (Зеленский. — ред.) будет рассматривать это (выборы на Украине. — ред.) как возможность добиться временного прекращения огня», — приводит RT слова Ушакова.

«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — уточнил Ушаков.