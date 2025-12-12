Ушаков: выборы для Зеленского могут быть предлогом для прекращения огня
Владимир Зеленский может рассматривать проведение выборов на Украине в качестве повода для временного прекращения огня. Такой вариант не исключил помощник президента России Юрий Ушаков.
Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трам заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский согласился, однако призвал Штаты обеспечить их безопасность.
«Не исключено, что он (Зеленский. — ред.) будет рассматривать это (выборы на Украине. — ред.) как возможность добиться временного прекращения огня», — приводит RT слова Ушакова.
Комментируя инициативу Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, Ушаков заявил, что весь Донбасс является российским регионом, согласно Конституции РФ, пишет «Москва 24».
«Донбасс — российский. Вся часть Донбасса — российская», — уточнил Ушаков.