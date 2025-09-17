Пять украинских дронов сбиты над приграничными областями за полтора часа
Силы противовоздушной обороны России в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России.
Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, два БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Ростовской областью и один над Воронежской областью.
Инцидент произошел на фоне заранее объявленной угрозы атак БПЛА в этих регионах. Ранее в тот же день местные власти предупредили жителей об опасности и рекомендовали соблюдать меры предосторожности.
В Белгородской области, где регулярно фиксируются атаки беспилотников, накануне вечером в результате падения одного из дронов в селе Стрелецком загорелись шесть автомобилей и гаражи на территории предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.
