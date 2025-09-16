«Сыпется фронт»: Алаудинов заявил об истощении сил ВСУ
Алаудинов: в Киеве осознали невозможность победы
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины истощают свои силы. С таким высказыванием военнослужащий выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Алаудинов считает, что ситуация для ВСУ складывается тяжело, даже несмотря на поддержку Запада.
«Человеческий ресурс у Украины небезразмерный. Он у них очень сильно истощён. Об этом говорит то, что на всех направлениях у них потихоньку сыпется фронт», — выразил своё мнение Апти Аронович.По его словам, дальнейшее развитие событий на фронте будет зависеть от готовности европейских стран рисковать и продолжать противостояние с Россией. Алаудинов добавил, что в Киеве уже осознали, что не смогут одержать победу над Москвой.
Ранее генерал Попов ответил, насколько может затянуться конфликт на Украине.