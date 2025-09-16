«Сыпется фронт»: Алаудинов заявил об истощении сил ВСУ

16 сентября 2025, 20:59

Алаудинов: в Киеве осознали невозможность победы

Фото: Istock/Olena_Z

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины истощают свои силы. С таким высказыванием военнослужащий выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».





Алаудинов считает, что ситуация для ВСУ складывается тяжело, даже несмотря на поддержку Запада.

«Человеческий ресурс у Украины небезразмерный. Он у них очень сильно истощён. Об этом говорит то, что на всех направлениях у них потихоньку сыпется фронт», — выразил своё мнение Апти Аронович.

