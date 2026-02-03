Экс-нардеп Килинкаров: Киев изменит состав переговорной группы по Украине
Владимир Зеленский может скорректировать состав переговорной группы, выведя из неё представителей, готовых к компромиссам. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, украинские власти не будут открыто саботировать мирные переговоры, поскольку это вызвало бы негативную реакцию со стороны США. Вместо этого, считает Килинкаров, возможны кадровые перестановки внутри делегации.
«Украина вряд ли станет напрямую препятствовать переговорному процессу. Однако Зеленский может изменить состав переговорной группы, исключив тех, кто способен находить компромиссы, и заменив их более жёсткими фигурами. Идея продолжения конфликта, на мой взгляд, доминирует в его политической логике», — отметил экс-депутат в беседе с NEWS.ru.
Килинкаров допустил, что из переговорного процесса могут вывести главу военной разведки Украины Кирилла Буданова, который, по его оценке, относится к числу более договороспособных участников. Формальным поводом для кадровых решений станут события на линии соприкосновения или действия России.
По мнению Килинкарова, в случае изменения состава делегации в ней могут появиться представители, ориентированные на внешних партнёров, прежде всего Великобританию. К тому же они начнут отстаивать решения, соответствующие интересам Соединённого Королевства в вопросе урегулирования конфликта.