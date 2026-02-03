Экс-нардеп Килинкаров: Киев изменит состав переговорной группы по Украине

03 февраля 2026, 16:57

Фото: iStock/sandsun

Владимир Зеленский может скорректировать состав переговорной группы, выведя из неё представителей, готовых к компромиссам. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.





По его словам, украинские власти не будут открыто саботировать мирные переговоры, поскольку это вызвало бы негативную реакцию со стороны США. Вместо этого, считает Килинкаров, возможны кадровые перестановки внутри делегации.





«Украина вряд ли станет напрямую препятствовать переговорному процессу. Однако Зеленский может изменить состав переговорной группы, исключив тех, кто способен находить компромиссы, и заменив их более жёсткими фигурами. Идея продолжения конфликта, на мой взгляд, доминирует в его политической логике», — отметил экс-депутат в беседе с NEWS.ru.