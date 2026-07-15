Экс-нардеп Царев назвал визит лидеров ЕС в Киев показательным выступлением
Визит европейских лидеров в Киев является показательным выступлением в поддержку агрессии против России. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
15 июля в Киев уже в 11-й раз прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней на Украину приехали президенты Молдавии, Румынии, Сербии.
«Приезжают европейцы, оказывают поддержку политическую своим присутствием, именно за этим собрались все в Киеве. Добраться до Киева непросто, и они таким образом показывают Зеленскому, что будут деньги, будут вооружения, а ты главное — воюй против России», — заявил Царев в разговоре с Life.ru.
Тем временем Владимир Зеленский вручил фон дер Ляйен «Орден Европы» — собственный креатив, который на днях утвердила Верховная рада, уточнил член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель, сатирик Ян Таксюр в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что новый орден вручается украинцам и иностранцам, которые способствовали евроинтеграции Украины и поддерживали ее стратегический курс.
«Стратегический курс современной Украины — это анти-Россия, это фактически война с Россией. В этом плане Урсула фон дер Ляйен, конечно, полностью заслуживает такого ордена. Она поддерживает войну с Россией», — подчеркнул писатель.
При этом Зеленский на сегодняшний день готов раздавать европейским политикам ордена, лишь бы его взяли в Евросоюз. Однако глава киевского режима не тот человек, который имеет право награждать кого-то европейским орденом. А Урсуле фон дер Ляйен «должно быть стыдно принимать» эту награду.
«Принять награду из рук клоуна — это позор. Это значит приобщиться к его делам», — заключил Таксюр.