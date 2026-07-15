15 июля 2026, 16:58

Елена и Владимир Зеленинские и Урсула фон дер Ляйен

Визит европейских лидеров в Киев является показательным выступлением в поддержку агрессии против России. В этом уверен бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.





15 июля в Киев уже в 11-й раз прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней на Украину приехали президенты Молдавии, Румынии, Сербии.





«Приезжают европейцы, оказывают поддержку политическую своим присутствием, именно за этим собрались все в Киеве. Добраться до Киева непросто, и они таким образом показывают Зеленскому, что будут деньги, будут вооружения, а ты главное — воюй против России», — заявил Царев в разговоре с Life.ru.

«Стратегический курс современной Украины — это анти-Россия, это фактически война с Россией. В этом плане Урсула фон дер Ляйен, конечно, полностью заслуживает такого ордена. Она поддерживает войну с Россией», — подчеркнул писатель.

«Принять награду из рук клоуна — это позор. Это значит приобщиться к его делам», — заключил Таксюр.