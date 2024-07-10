Экс-полковник СБУ: ЧП с блокировкой ТЦК в Ворохте стало серьезным сигналом Киеву

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Бывший полковник СБУ Олег Стариков прокомментировал ЧП в Ивано-Франковской области Украины, где жители поселка Ворохта перекрыли трассу знак протеста против установки блокпоста военными и заблокировали работу ТЦК. В интервью журналисту Александру Шелесту* он назвал этот инцидент серьезным сигналом для Киева.
«Это та область, где (…) люди пережили Австро-Венгерскую империю, Советскую империю. Там совершенно другой уклад. Если уж они так начали действовать, то это звоночек очень серьезный», — заявил Стариков.Экс-полковник СБУ предостерег Киев от репрессивных мер, предупредив, что они могут привести к непредсказуемым последствиям.
Инцидент в Ворохте произошел неделю назад, 4 июля. Жители небольшого поселка стали жаловаться, что после начала мобилизации к ним перестали приезжать туристы.
Ранее сообщалось, что на Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщало украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечалось, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.
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