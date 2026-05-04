Экс-премьер Украины Азаров: При Зеленском выборов в стране не будет
Пока на Украине существует режим Владимира Зеленского, президентских выборов там не будет. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он подчеркнул, что политику Зеленского полностью контролируют США и Британия, и в их планы пока не входит его смена. Однако Азаров не исключил, что как только западным покровителям глава киевского режима станет не нужным, ему выдвинут обвинение и посадят в тюрьму по аналогии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — отметил Азаров в разговоре с RT.
По словам экс-премьера, по-другому сменить существующий режим на Украине не представляется возможным.