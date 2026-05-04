04 мая 2026, 12:56

Владимир Зеленский

Пока на Украине существует режим Владимира Зеленского, президентских выборов там не будет. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.





Он подчеркнул, что политику Зеленского полностью контролируют США и Британия, и в их планы пока не входит его смена. Однако Азаров не исключил, что как только западным покровителям глава киевского режима станет не нужным, ему выдвинут обвинение и посадят в тюрьму по аналогии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.





«Выборы пройдут в этом году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет», — отметил Азаров в разговоре с RT.