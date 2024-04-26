Экс-разведчик рассказал о вербовке наемников украинскими посольствами

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Посольства Украины работают как центры вербовки наемников для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил страны. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Николя Чинкуини, бывший сотрудник французской контртеррористической разведки, занимающийся поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне Киева.
«С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись в Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети», — заявил собеседник издания.Чинкуини добавил, что лично проверил имеющийся официальный канал вербовки.
Украина продолжает вербовать наемников для участия в конфликте в рядах ВСУ с помощью своих посольств в некоторых зарубежных странах, включая Францию и Бельгию.
Ранее сообщалось, что ВСУ перестали использовать Abrams из-за угрозы российских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак