Экс-советник Трампа жестко высказался о Зеленском
Экс-советник Трампа Флинн назвал Зеленского диктатором
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Флинн подчеркнул, что Зеленский арестовывает каждого, чьи взгляды отличаются от его собственных, в том числе депутатов украинского парламента.
«Если вы в Раде и являетесь частью партии оппозиции, то вас, вероятно, арестуют», — добавил он.До этого Флинн назвал Зеленского «главным неудачником», призвал арестовать его и ближайшее окружение. Также он потребовал провести расследование по фактам многолетних многомиллиардных растрат на «совершенно бесполезную войну, развязанную коррумпированными глобалистами».
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил министру обороны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики.