04 января 2026, 07:36

Экс-советник Трампа Флинн назвал Зеленского диктатором

Владимир Зеленский

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.





Флинн подчеркнул, что Зеленский арестовывает каждого, чьи взгляды отличаются от его собственных, в том числе депутатов украинского парламента.

«Если вы в Раде и являетесь частью партии оппозиции, то вас, вероятно, арестуют», — добавил он.