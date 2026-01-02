«Оборвём связи»: Зеленский рассказал, как Украина будет склонять Россию к миру

02 января 2026, 19:45

Владимир Зеленский обсудил с главой внешней разведки противодействие России

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский провёл встречу с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко. Они обсудили дальнейшие планы по противодействию России. Об этом информируют украинские СМИ.





Зеленский заявил, что Украина фокусируется на том, чтобы уменьшить экономический потенциал РФ.

«Чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — отметил лидер киевского режима.