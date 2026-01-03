Зеленский предложил Шмыгалю пост министра энергетики Украины
Владимир Зеленский 3 января сообщил, что предложил министру обороны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Об этом стало известно из соцсетей главы киевского режима.
По словам Зеленского, перед этим он обсудил данный вопрос с премьер-министром Юлией Свириденко. Он также выразил надежду на поддержку в парламенте кандидатуры Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.
Накануне Зеленский заявил о планах изменить формат работы кабинета министров. В частности, он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову занять пост министра обороны.
