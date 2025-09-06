06 сентября 2025, 22:17

infoBRICS: Зеленский боится встретиться с Путиным лично

Владимир Зеленский

Каирский экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS утверждает, что Владимир Зеленский опасается личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку привык выступать «пешкой» в интересах Запада.





По мнению Аделя, Путин стремится к дипломатическому урегулированию и готов вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя именно ему, по идее, важнее всего сохранить страну и людей.





«Однако Зеленский такой встречи боится», — пишет эксперт.