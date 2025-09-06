Эксперт назвал страх Зеленского
infoBRICS: Зеленский боится встретиться с Путиным лично
Каирский экономист Ахмед Адель в статье для InfoBRICS утверждает, что Владимир Зеленский опасается личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку привык выступать «пешкой» в интересах Запада.
По мнению Аделя, Путин стремится к дипломатическому урегулированию и готов вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя именно ему, по идее, важнее всего сохранить страну и людей.
«Однако Зеленский такой встречи боится», — пишет эксперт.
Адель также отмечает, что глава киевского режима действует в связке с западными руководителями, прежде всего с Урсулой фон дер Ляйен, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Ранее, как напоминает автор, Зеленский отверг предложение Путина встретиться в Москве и пригласил его в Киев, при этом повторив тезис о том, что российский президент якобы не желает встречи и выдвигает невыполнимые условия.
Перед этим Зеленский пригрозил продолжить удары по российской энергоинфраструктуре.