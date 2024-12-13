Эксперт объяснил причины массированного удара по Украине

Фото: istockphoto/IherPhoto
Массированную ракетную атаку по Украине можно связывать не только с ударом боевиков ВСУ по Таганрогу, но и с другими попытками киевского режима атаковать РФ. Свое мнение на этот счет высказал военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с «Абзацем».
«Я думаю, это не только с Таганрогом связано. Был же ведь еще и беспилотников налет большой», — пояснил собеседник.Со слов Дандыкина, бойцы ВС РФ сразу пользовались и дронами, и ракетами с воздуха и земли, а это значит, что противовоздушная оборона Украины в слабом состоянии.
«Все ждут «Орешника» как финишной, скажем, черты. Может быть, и не последует, но ожидание есть у народа. И у врага тоже», — резюмировал эксперт.Массированный ракетный удар по Украине произошел утром, 13 декабря. ВС РФ использовали 120 ракет.
Читайте также:
В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР
Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ
В энергохолдинге Украины назвали последствия массированного ракетного удара
Никита Кротов