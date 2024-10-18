Фото: istockphoto/N-sky
Бойцы ВС РФ освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Плехово под Курском, сообщает Telegram-канал Shot. По информации журналистов, артиллеристы прямо сейчас бьют по неонацистам в Судже. Уточняется, что небольшие отряды боевиков находятся от Плехова на расстоянии нескольких километров.
На момент написания заметки официальных данных от Минобороны РФ не поступало.
Украина напала на Курскую область 6 августа, примерно в полшестого утра. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.
Ранее сообщалось, чем пригрозили Западу на Украине.
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Украина напала на Курскую область 6 августа, примерно в полшестого утра. Как отмечали в Минобороны РФ, в указанный район отправили подкрепление. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.
Ранее сообщалось, чем пригрозили Западу на Украине.
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Никита Кротов