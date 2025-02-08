Минобороны: бойцы ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли Украины

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Объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины, поразили российские военнослужащие. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — сказано в сводке оборонного ведомства.В МО РФ уточнили, что при ударе использовались беспилотники, а также оперативно-тактическая авиация, ракеты и артиллерия.
Кроме того, российская ПВО сбила снаряд американской системы HIMARS и 93 дрона самолетного типа.
Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости СВО.
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Никита Кротов