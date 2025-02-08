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Минобороны: бойцы ВС РФ поразили объект газонефтяной отрасли Украины

Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Объект газонефтяной отрасли, обеспечивавший работу ВПК Украины, поразили российские военнослужащие. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — сказано в сводке оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что при ударе использовались беспилотники, а также оперативно-тактическая авиация, ракеты и артиллерия.



Кроме того, российская ПВО сбила снаряд американской системы HIMARS и 93 дрона самолетного типа.

Ранее «Радио 1» опубликовало последние новости СВО.

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Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону после ночной атаки БПЛА
08 февраля 2025, 13:55

Фото: iStock/Dragon Claws

Режим чрезвычайной ситуации введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону, который ночью подвергся атакам украинских дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, специалисты СК завершили работу на месте произошедшего. Теперь сотрудники коммунальных служб могут приступить к восстановительным работам, отметил глава региона.

В настоящее время администрация Первомайского района проводит поквартирный обход. Слюсарь подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин распорядился проработать вопрос геномной регистрации участников СВО
08 февраля 2025, 13:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос геномной регистрации участников спецоперации распорядился проработать российский президент Владимир Путин.
«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — сказано в распоряжении.
Уточняется, что распоряжение должно быть исполнено к 1 июля текущего года.

За исполнение назначили ответственными главу МО РФ Андрея Белоусова, главу Минздрава Михаила Мурашко, а также главу Минфина Антона Силуанова.

Перед этим сообщалось, что Путин поручил российскому правительству.

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#мир
#россия
#украина
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#сво
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#владимир путин
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Путин поручил правительству разработку мер по блокировке преступных звонков с Украины
Путин поручил кабмину разработать меры по блокировке преступных звонков
08 февраля 2025, 13:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Разработку мер по блокировке преступных звонков с территории Украины и других государств поручил правительству президент России Владимир Путин.
«Правительству России совместно с ФСБ России и МВД России <...> разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — гласит распоряжение российского лидера.
Уточняется, что ответственными назначены премьер Михаил Мишустин, а также руководитель ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Распоряжение должно быть исполнено к 1 июля этого года.

Ранее сообщалось, кого Путин снял с должности губернатора.

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Увеличение активности ВСУ в Курской области, расширение плацдарма вдоль реки Оскол, взятие Дачного: последние новости СВО
08 февраля 2025, 11:59

Фото: iStock/aleks0649

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 8 февраля


Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 7 на 8 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Ростовской области были успешно обезврежены 18 беспилотных летательных аппаратов. Также 11 БПЛА было нейтрализовано над территориями Волгоградской областью, 5 над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.

В Ростове-на-Дону из-за падения сбитых беспилотников или их фрагментов были повреждены несколько зданий и транспортные средства, припаркованные рядом с ними. В одном из строений произошло повреждение газопровода. В Волгоградской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины на нефтеперегонную станцию, расположенную в Кумылженском районе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий атаки.

Курская область


Вооружённые силы Украины продолжают усиливать своё присутствие в Курской области. В ночь с 7 на 8 февраля 2025 года появилась информация о том, что в регион пытаются перебросить не менее пяти групп, в которых может быть до 200 человек. Помимо личного состава, Вооружённые силы Украины перемещают различную технику, в основном лёгкую, что указывает на подготовку к новым атакам.

В окрестностях Уланка, Махновки и Конаково украинские военные предприняли около восьми безрезультатных штурмов, в результате которых понесли потери в живой силе противника. За вчерашний день Вооружённые силы Украины потеряли около 40 единиц техники в этом районе.

Кроме того сообщения, что ВС РФ потеряли Черкасскую Конопельку и Фанасеевку, оказались преждевременными. Населённые пункты Фанасеевка и Уланок находятся под полным контролем российских военных. На западе Черкасской Конопельки идут активные бои.

«Мир благодаря силе»: Зеленский пояснил, зачем Украина вторглась в Курскую область
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Покровское направление


В настоящее время одним из основных очагов боевых столкновений стал населённый пункт Удачное. В этом месте российские штурмовые группы активно атакуют позиции украинских военных в районе железнодорожной станции и близлежащих зданий в восточной части населённого пункта. Противник пытается оказывать сопротивление, но безуспешно. Российские военные постепенно увеличивают зону своего влияния в этом районе.

В районе Надеждинки идут ожесточенные бои с применением бронетехники. Вооружённые силы Украины провели несколько ответных наступлений, но российские войска продолжают удерживать свои позиции и укреплять контроль. В Срибном ВС РФ проводят зачистку северных улиц и атакуют позиции ВСУ в восточной части Запорожья. Обстановка остается напряженной, стороны активно применяют артиллерию и беспилотники.

Угледарское направление


Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести наступление на западе от Великой Новоселки. Ожесточенные столкновения происходят в районе Ровнополя, где украинские военные оказывают наиболее активное сопротивление. Также идут бои в районе Нового Комара и Раздольного.

В посёлке Дачное военные из России поднимают государственные флаги и заканчивают зачистку территории. Этот населённый пункт играет ключевую роль в обеспечении успешного продвижения российских войск к подступам Константинополя. В районе Зеленовки продолжаются ожесточённые бои, в которых обе стороны применяют артиллерию и бронетехнику. По информации, украинские войска пытаются сохранить свои позиции, но российские военные постепенно вытесняют противника с оборонительных позиций.

Купянское направление


В течение последних суток российские войска увеличили территорию, занятую на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Продолжаются атаки российских штурмовых групп по направлению к Долгенькому. Под контроль взяты ключевые районы к северу от Фиголевки, а также сам населённый пункт. В случае дальнейшего продвижения российской армии гарнизон ВСУ в городе Купянск может оказаться в оперативном окружении.


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Шольц оценил возможность отправки миротворцев на Украину
Шольц назвал преждевременными разговоры о миротворцах на Украине
08 февраля 2025, 11:57

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговоры о возможной отправке миротворческой миссии на Украину преждевременны. Об этом заявил RND канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Шольц уверен, что такие решения не могут приниматься «за спиной Украины».

Накануне вечером, 7 февраля, издание The Washington Post (WP) выпустило материал, где указало, что оборона Украины «трещит по швам».

Авторы публикации отметили, что продвижение российских сил усилится, когда они возьмут под контроль очередной опорник украинских боевиков.

Перед этим штурмовик ВС РФ раскрыл подробности боев на донецком направлении.

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