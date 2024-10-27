Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО

Сергей Нарышкин (Фото: сайт Кремля)
Служба российской внешней разведки под началом Сергея Нарышкина приближает победу РФ в спецоперации на Украине. Кроме того, ведомство увеличивает собственную эффективность в новых условиях геополитики, сказал РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу России в специальной военной операции», — прокомментировал военный аналитик.К слову, сегодня у Нарышкина 70-летний юбилей. Собеседник отметил дату и подчеркнул заслуги руководителя СВР.
Коротченко резюмировал, Нарышкин адаптировал работу ведомства под сегодняшние геополитические реалии.
Ранее сообщалось, какую технику противника впервые уничтожили бойцы ВС РФ в зоне СВО.
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