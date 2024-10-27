Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО

Президент Россией Владимир Путин надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу того, что разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ будет означать, что НАТО воюет с Москвой. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.