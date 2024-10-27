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Беженцы из Харьковской области, которые намерены эвакуироваться, словно красная тряпка для киевского режима, заявил ТАСС руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима. Уже только этот факт может стать поводом для поступления каких-то угроз или, что еще хуже, преследований», — прокомментировал чиновник.Ранее российские силовики информировали, что украинские неонацисты покинули большую часть позиций в населенном пункте Горняк в Донбассе.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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