Стало известно, почему вывод войск из Донбасса требует сложных согласований
Политолог Топорнин: Зеленский не может единолично принять решение о выводе войск
Владимир Зеленский не может отдать приказ о выводе войск из Донбасса без определённых условий. Об этом заявил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.
В разговоре с URA.RU Топорнин отметил, что как главнокомандующий Зеленский несёт ответственность.
«Он не может просто сказать, что решил вывести войска. Это непростой вопрос, требующий согласований с законодательной властью, военными. Зеленский допускал проведение референдума по территориальному вопросу», — подчеркнул эксперт.Политолог добавил, что удержание позиций в ДНР имеет для Украины стратегическое значение. По его оценке, укрепрайоны в этом регионе прикрывают оперативное направление вглубь страны. Топорнин заключил, что именно поэтому Киев не выведет оттуда войска без выполнения дополнительных условий.
Ранее стало известно, что отказ от ДНР и Запорожской АЭС станет роковым шагом для Зеленского.