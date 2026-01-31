Стало известно, почему вывод войск из Донбасса требует сложных согласований

31 января 2026, 17:36

Политолог Топорнин: Зеленский не может единолично принять решение о выводе войск

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский не может отдать приказ о выводе войск из Донбасса без определённых условий. Об этом заявил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.





В разговоре с URA.RU Топорнин отметил, что как главнокомандующий Зеленский несёт ответственность.

«Он не может просто сказать, что решил вывести войска. Это непростой вопрос, требующий согласований с законодательной властью, военными. Зеленский допускал проведение референдума по территориальному вопросу», — подчеркнул эксперт.