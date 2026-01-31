Группировка ВС РФ «Восток» освободила пункт в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль населённый пункт Петровка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также ранее отмечали, что самоходная артиллерийская установка «Мста‑С» из состава восточной группы нанесла удар по укреплённым позициям ВСУ в регионе. Уточнялось, что уничтожили и живую силу врага.
Накануне стало известно, что на запорожском фронте идут интенсивные боевые действия. Упоминались районы сел Приморское и Лукьяновское.
Запорожская область перешла в состав РФ в результате референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с результатами голосования и продолжил обстрелы.
Читайте также: