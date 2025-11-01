Политолог раскрыл, готовы ли французы воевать с РФ через три года
Французское руководство на ходу назначает сроки возможного конфликта с Россией, но это скорее политическая риторика, чем результат серьёзных расчётов.
Об этом заявил NEWS.RU военный политолог Андрей Кошкин. Собеседник считает, что в Париже никто всерьёз не проводил аналитические оценки. Сроки не основываются на возможностях ВПК, бюджетных поступлениях или подготовке призывников, а служат пиару.
По его мнению, пятилетний прогноз слишком велик, год — нереалистичен, а три года удобны политически — многое может измениться, в том числе и в кадровом плане в Генштабе, да и до выборов у президента Эммануэля Макрона остаётся около двух лет.
28 октября появились сведения о том, к каким последствиям может привести появление французских военных в зоне СВО.
