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Москва никогда не просила и не предлагала Еревану участвовать в конфликте на Украине, заявил Lännen Media глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — прокомментировал главный дипломат Армении соответствующий вопрос.Перед этим на Украине ответили, от кого не зависит приглашение Киева в альянс НАТО.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет. Помимо боевиков ВСУ, участие в боевых действиях принимают иностранные наемники.
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