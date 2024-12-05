ВКС России ударили по аэродрому Умань: срыв атаки на Курск и чем обернется уничтожение авиабомб НАТО для ВСУ

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5 декабря Воздушно-космические силы РФ нанесли точечный удар по военному аэродрому Умань в Черкасской области. Известно, что здесь базировалась 40-я бригада тактической авиации ВСУ. Подробности – в материале «Радио 1».
ВКС России ударили по аэродрому Умань: что известно
На военном аэродроме Умань в Черкасской области размещалась авиация и вооружение 40-й бригады тактической авиации ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасский партизан».
В результате атаки был уничтожен многоцелевой истребитель МиГ-29, а также повреждён Су-27, входящий в состав той же бригады. Интересно, что МиГ-29 находился в полной готовности к вылету с четырьмя подвешенными корректируемыми авиационными бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), предназначенными для точечных ударов по наземным целям. Удар пришёлся на момент его взлёта.
Су-27, который находился в ангаре, получил повреждения из-за вторичной детонации боеприпасов, хранившихся рядом.
Бомбы GBU-39: чем опасны
Бомбы GBU-39 представляют собой высокоточные авиационные боеприпасы малого диаметра, разработанные корпорацией Boeing для нанесения ударов с высокой точностью. Эти боеприпасы поступают на Украину в рамках американской военной помощи и были адаптированы для использования на МиГ-29 с помощью специальных переходников, разработанных при поддержке западных стран.
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GBU-39 SDB активно применяются вооружёнными силами Украины для ударов по ключевым объектам на территории России, включая стратегические цели в Курской области. Основное преимущество этих боеприпасов — высокая точность и способность наносить удары с минимальными «побочными» разрушениями.
Согласно данным из открытых источников, бомбы GBU-39 используются в сочетании с авиацией, действующей в зонах с минимальным радиусом действия российских систем ПВО, что делает их перехват ещё более затруднительным. Эти боеприпасы особенно эффективны для поражения укреплённых объектов, таких как ангары и командные пункты.
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Последствия уничтожения натовских бомб для ВСУ
Уничтожение МиГ-29 с подвешенными GBU-39 и повреждение Су-27 значительно ослабляют возможности ВСУ в проведении высокоточных авиаударов по целям на приграничных территориях России. Кроме того, после этой атаки 40-я бригада тактической авиации понесла серьёзные потери в логистике, что вынудило её переместить часть техники и боеприпасов на запасные аэродромы, усложняя оперативную деятельность и увеличивая время подготовки к вылетам.
Атака также затронула ключевые объекты инфраструктуры, включая ангары и склады с боеприпасами, а также оборудование для обслуживания авиации. В числе уничтоженной техники были автономные источники энергии, необходимые для подготовки истребителей к полётам, системы для наземного тестирования навигационного оборудования, мобильные заправочные станции для топлива и технических жидкостей для истребителей.
Уничтожение авиации и высокоточных боеприпасов, таких как GBU-39 SDB, существенно снижает боевые возможности ВСУ, ограничивая их способность наносить точечные удары по России. Учитывая значительные затраты на производство и поставку таких боеприпасов, каждый уничтоженный экземпляр имеет стратегическое значение для ослабления военной мощи Украины.
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Анастасия Хохлова