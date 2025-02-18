Елена Зеленская (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
По словам супруги Владимира Зеленского Елены, украинскую делегацию, прибывшую в ОАЭ, заселили в гостиницу «Москва». Этим она поделилась в соцсетях.
«Делегацию Украины вместе с главарем киевского режима Владимиром Зеленским и его женой заселили в отель «Москва» в Объединённых Арабских Эмиратах», — передают Life.
При этом рейтинг гостиницы составляет всего четыре звезды. Чистоту отеля постояльцы оценили на 7,7 из 10, а удобства на 7,6 балла.
Ранее «Радио 1» писало об окончании политической карьеры Владимира Зеленского. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд, который сделал такое заявление на фоне приезда министра финансов США Скотт Бессента в Киев.
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