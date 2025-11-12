Элита ВСУ сдается в плен бойцам ВС РФ под Красноармейском
Элитные морпехи ВСУ капитулировали перед войсками РФ под Красноармейском.
Как пишет телеграм-канал Mash, несколько дней противник питался крысами после того как у него закончились натовские сухпайки. Когда и грызуны исчерпались, боевики подняли руки.
До полного окружения им доставляли провиант квадрокоптерами, что позволило попытки прорыва через Мирноград на север, однако многих ликвидировала российская артиллерия и БПЛА.
Выжившие скрывались и поедали оставшиеся запасы в виде тушенки, крекеров и конфет. При всей подготовке с участием западных инструкторов неонацисты продержались в котле лишь три дня.
Ранее сообщалось, что Киев задействовал печально известный полк для спасения боевиков ВСУ из котла.
